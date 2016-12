Grecia: 70mila migranti bloccati

Tra i "50.000 e i 70.000 migranti" rischiano di rimanere bloccati in Grecia a marzo, dopo la stretta agli ingressi decisa dai Paesi balcanici. Sono le stime del ministro delle politiche migratorie di Atene, Yannis Mouzalas. "Abbiamo un piano di emergenza, ma ci auguriamo che l'Unione europea si muova più velocemente" per affrontare la crisi, ha detto in un'intervista alla tv Mega. "Ci sono attualmente 22.000 migranti in Grecia", ha aggiunto.