Grecia,3 migranti annegati in fiume

Tre migranti sono annegati mentre altri ventitré sono stati tratti in salvo nel tentativo di attraversare il fiume Suva Reka, il corso d'acqua che si trova al confine tra la Grecia e la Macedonia. I profughi, bloccati da tempo nel territorio ellenico, volevano poter proseguire la rotta dei Balcani e raggiungere l'Europa. Le tre vittime, due uomini e una donna, sono afghane. I sopravvissuti sono stati portati in un centro di accoglienza a Vinojug, in Macedonia.