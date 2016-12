Grecia,15/2 pronti hotspot migranti

L'installazione dei centri di registrazione ("hotspot") per i rifugiati nelle isole greche dell'Egeo sarà completata entro il 15 febbraio: lo rende noto Atene. L'accelerazione nella realizzazione delle strutture arriva dopo che la Commissione Europea aveva minacciato di ristabilire per due anni i controlli ai confini interni della zona Schengen, isolando di fatto la Grecia, se questa non avesse rafforzato i controlli alle proprie frontiere.