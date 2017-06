Gran Bretagna verso il voto, scontro su tagli della May alla polizia

Riprende a pieno regime la campagna elettorale per il voto dell'8 giugno in Gran Bretagna dopo l'attacco di Londra e in primo piano c'è lo scontro sui tagli alla polizia portati avanti da Theresa May, prima come ministro dell'Interno e poi come premier. Il primo ministro britannico è stato molto criticato per i ridimensionamenti degli organici delle forze dell'ordine proprio in concomitanza con il crescere della minaccia terroristica.