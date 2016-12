Gran Bretagna, uccide le due figlie di uno e tre anni: 24enne italiana in carcere

La 24enne Samira Lupidi è stata arresta a Bradford, in Inghilterra, per aver ucciso a coltellate le sue figlie di uno e tre anni. La ragazza, originaria di Martinsicuro, in Abruzzo, vive da tempo nella città della Gran Bretagna. Secondo quanto è emerso nelle indagini, i delitti sono stati perpetrati in un momento di poca lucidità di Samira, che sarebbe stata colta da un raptus. La 24enne si trova in carcere.