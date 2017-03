Gran Bretagna, stupra la figlia 16enne perché lesbica: condannato a 21 anni

In quella casa britannica gli abusi andavano avanti da decenni, come ha ricostruito il pm in Aula. Quando la figlia maggiore dell'uomo, vittima di violenze dall'età di 11 anni tra gli anni '80 e '90, ha lasciato casa, le "attenzioni" del padre-orco si sono rivolte sulla minore che alla fine ha fatto outing rivelando la sua identità sessuale. Fuggita dal suo carnefice, ha denunciato tutto.



Entrambe le giovani, ora in terapia psichiatrica, hanno trovato la forza di presentarsi al processo per testimoniare contro il padre, che davanti al giudice ha ammesso le sue responsabilità ma non si è dichiarato colpevole. I 21 anni di carcere inflitti non prevedono sconti di pena.