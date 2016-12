Gran Bretagna, sicurezza perde dati di 800 sospetti terroristi

E' polemica in Gran Bretagna per la figuraccia quella fatta dalle autorità britanniche, servizi segreti e polizia in testa, che hanno perduto per una serie di errori i profili del Dna e le impronte digitali di circa 800 sospetti terroristi. Il fatto è stato portato alla luce dal "Daily Telegraph". Immediate le proteste dell'opposizione laburista all'Home Office, che ha sottolineato come in questo modo sia stata messa a rischio la sicurezza nazionale.