2 agosto 2017 12:33 Gran Bretagna, è partito il countdown per lʼultimo discorso ufficiale del principe Filippo Il marito della Regina va in pensione dopo 22mila impegni pubblici e 637 visite di Stato. Prima dellʼaddio alle scene, la partecipazione alla parata della Marina Militare

Oltre 22mila impegni, 637 visite ufficiali e 5.500 discorsi in pubblico. Cifre da record per il principe Fiippo di Gran Bretagna, marito della regina Elisabetta, che dopo 65 anni di carriera va in pensione a 96 anni compiuti. Dopo l'annuncio dato a maggio dalla Casa Reale è partito il countdown: l'addio alla scena pubblica avverrà al termine del discorso che pronuncerà davanti a Buckingham Palace, durante la parata della Marina militare, che lui stesso ha servito durante la Seconda Guerra Mondiale.

Temperamento focoso e humour corrosivo, Filippo si limiterà d’ora in poi ad accompagnare in forma strettamente privata la regina, che invece non verrà meno ai suoi impegni istituzionali, riferisce un portavoce del palazzo. Filippo patrocina 785 organizzazioni, che continuerà a sostenere anche da pensionato.“È un uomo che ha sempre messo il suo Paese davanti a tutto", ha scritto il quotidiano britannico Daily Telegraph in un editoriale.