Gran Bretagna al voto, Theresa May ha sciolto ufficialmente Camere

La premier britannica, Theresa May, è stata ricevuta dalla regina a Buckingham Palace per l'atto formale di scioglimento del Parlamento in vista delle elezioni già annunciate per l'8 giugno. Il placet della sovrana segna l'avvio del conto alla rovescia, anche se la campagna elettorale - giocata sulla Brexit - è iniziata da giorni: con il Labour di Jeremy Corbyn e altre forze d'opposizione impegnate a inseguire i favoritissimi Tory guidati dalla May.