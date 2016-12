7 maggio 2015 Gran Bretagna al voto, smentiti i sondaggi Exit poll: avanti i conservatori di Cameron I laburisti perdono seggi, crollano i Libdem. Due seggi a Farage, trionfo Snp Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:35 - I conservatori di David Cameron sarebbero largamente in testa nelle elezioni britanniche. Lo annunciano gli exit poll diffusi dalla Bbc dopo la chiusura delle urne. Ai conservatori andrebbero 316 seggi contro i 239 dei laburisti di Ed Miliband. Le consultazioni hanno chiamato alle urne quasi 50 milioni di cittadini per rinnovare i 650 seggi della Camera dei Comuni.

Secondo gli exit poll diffusi dalla Bbc, i conservatori di Cameron (316 seggi) e i Libdem di Nick Clegg (10 seggi) avrebbero insieme la maggioranza assoluta con 326 seggi alla Camera dei Comuni, uno in più della soglia richiesta. La Bbc avverte tuttavia che il margine di errore degli exit poll potrebbe produrre cambiamenti sostanziali.



Crollano i Libdem - Rispetto al parlamento uscente, il partito laburista di Ed Miliband ha perso 17 seggi calando da 256 a 239, stando ai primi exit poll diffusi dalla Bbc. Crollo netto, invece, per i Libdem che passano da 56 a 10 seggi. L'Ukip di Nigel Farage ha conquistato due seggi. Due anche per i Verdi, mentre il partito indipendentista gallese ne ha conquistati 4. Tutte le altre formazioni politiche hanno ottenuto 19 seggi.



La rivincita della Scozia - La mancata conquista dell'indipendenza dalla Gran Bretagna nel referendum del settembre 2014, non sembra aver frenato l'impeto dei nazionalisti in Scozia. A guidare la riscossa è stata la loro prima leader donna, la 44enne Nicola Sturgeon diventata 'first minister' scozzese, che ha portato lo Scottish National Party (Snp) a sfondare con percentuali record in molti dei 59 seggi di casa sua, tanto da conquistarne (secondo gli exit poll) ben 58.

Boris Johnson: "Sarebbe un risultato fantastico" - Se gli exit poll fossero azzeccati, si tratterebbe di "un risultato fantastico" per i Tory. Così, dai microfoni della Bbc, il carismatico sindaco conservatore di Londra, Boris Jonhson, considerato un possibile successore del premier David Cameron alla guida del partito se le elezioni fossero andate male. Lo stesso Cameron per ora tace, ma fa sapere attraverso persone a lui vicine di essere "compiaciuto" dei dati degli exit poll.



Labour: "Scettici, aspettiamo i dati reali" - "Siamo scettici sugli exit poll della Bbc". E' quanto ha dichiarato una fonte del partito laburista. "A noi risultano errati", ha aggiunto la fonte. Anche la vice leader dei Labour, Harriet Harman, ha confermato i dubbi: "Dobbiamo vedere i risultati reali".