Gran Bretagna al voto per il nuovo Parlamento. Si teme il pareggio

17:38 - Seggi aperti dalle 7 fino alle 22 locali per circa 45 milioni di cittadini britannici, chiamati a eleggere il nuovo Parlamento. Si rinnovano i 650 seggi della Camera dei Comuni in altrettanti collegi uninominali (59 in Scozia). Dalle urne emergerà il nuovo esecutivo e il nuovo inquilino del civico 10 di Downing Street. Previsto un testa a testa fra i conservatori di David Cameron e i laburisti di Ed Miliband.

Si tratta delle elezioni più incerte degli ultimi anni nel Regno Unito. La maggioranza assoluta per governare è 326 seggi, ma i sondaggi non la assegnano ad alcun singolo partito. Previsto, invece, un testa a testa fra i conservatori di David Cameron e i laburisti di Ed Miliband, con varie altre forze in lizza per guadagnare seggi: in primis, gli scozzesi dello Scottish National Party (Snp).



E il 7 maggio 2015 potrebbe così decretare per la Gran Bretagna la fine del mito del bipolarismo netto. Secondo i sondaggi, infatti, sia Tories che Labour non andranno oltre il 33 per cento e saranno costretti ad allearsi con i partiti emergenti: gli indipendentisti scozzesi del Snp, dato avanti nei sondaggi su tutti sui minori, il partito per l’autonomia del Galles Plaid Cymru, i Verdi e l’Ukip dell’antieuropeista Nigel Farage.