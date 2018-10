Governo Venezuela: "Nei cambi euro e yen al posto dei dollari"

Il Venezuela ha annunciato di aver disposto, nell'ambito del Programma di ripresa e crescita economica nazionale, che tutte le operazioni di cambio si faranno d'ora in poi in euro, yuan e non più in dollari. Questo perché, hanno spiegato le autorità, "il governo degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni che bloccano la possibilità di continuare a realizzare transazioni nel mercato, sia nel settore pubblico che privato, in dollari".