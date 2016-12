Governo Spagna, Rajoy rinuncia: il socialista Sanchez verso l'incarico

Mariano Rajoy , premier spagnolo uscente, ha declinato l'incarico offertogli dal monarca Felipe VI di formare un nuovo governo. Il monarca dovrebbe ora offrire l'opportunitò al leader socialista Pedro Sanchez . In corso le trattative con Podemos , Izquierda Unida e baschi per trovare una maggioranza, rafforzata dalla possibile astensione degli indipendentisti catalani. Se anche Sanchez dovesse fallire, si tornerà alle urne in primavera.

Come riporta il quotidiano spagnolo "El Pais", secondo fonti della Moncloa, Rajoy ha spiegato al monarca che esiste un'altra opzione - un'eventuale coalizione fra Psoe e Podemos - con un maggior numero potenziale di voti, anche se non la maggioranza assoluta; pur non rinunciando a priori alla possibilità di formare una maggioranza, il premier uscente ritiene in questo momento di non avere i numeri per poter varare un esecutivo.