Governo Spagna, Podemos non ci sta

Podemos ha interrotto le trattative con il partito socialista per la formazione del nuovo governo in Spagna. La decisione è stata presa dopo l'intesa siglata dal Psoe con i centristi di Ciudadanos. "L'accordo non è compatibile con noi", ha detto il numero due del movimento, Inigo Errejon. Senza l'appoggio del partito di Pablo Iglesias sembra difficile un'investitura del leader socialista Pedro Sanchez.