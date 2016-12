Governo Libia, Tripoli temporeggia

Il Parlamento di Tripoli (Gnc) chiede più tempo per prendere una decisione sulla proposta Onu per un governo di unità con Tobruk. Lo riporta Libya Herald precisando che, al termine di una riunione, il capo della delegazione dei negoziatori di Tripoli ai colloqui in Marocco, ha detto che le proposte delle Nazioni Unite sono ancora in fase di discussione e che è rimasto "sorpreso" per i nomi proposti.