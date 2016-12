Governo Libia, proseguono negoziati

"C'è bisogno di tempo per continuare i contatti con tutte le parti e pervenire ad un'accordo all'unanimità per la formazione di un governo di unità nazionale". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu per la Libia, Bernardino Leon, parlando a Skhirat sui negoziati. "Ho una speranza, forse ottimismo", ha detto ancora Leon. "Forse - ha aggiunto - arriveremo a unire le fila, ma bisogna essere vigili".