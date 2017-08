Google non dovrà pagare 1,1 miliardi al fisco francese

Google non dovrà pagare al fisco francese la somma reclamata di 1,1 miliardi di euro di imposte per il periodo 2005-2010. Il tribunale amministrativo di Parigi si è espresso in favore della società statunitense: i giudici hanno rigettato l'ipotesi di evasione fiscale sulla base delle regole Ocse, rilevando che Google non può essere tassata in Francia poiché non dispone nel Paese di una struttura stabile.