Golpe Turchia, l'Egitto blocca la condanna dell'Onu

L'Egitto ha bloccato la risoluzione con cui l'Onu condannava il tentato colpo di Stato in Turchia e assicurava pieno sostegno al presidente Erdogan. Il Cairo ha sollevato obiezioni in merito a una specifica frase contenuta nel documento, ossia "è necessario rispettare il governo democraticamente eletto". "Non spetta al Consiglio determinare se un governo sia democraticamente eletto", hanno spiegato i diplomatici egiziani.