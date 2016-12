Golpe in Turchia, oltre 260 morti: uccisi 161 civili e 104 golpisti

E' di 161 morti il primo bilancio delle vittime delle violenze scoppiate in Turchia con il tentativo di golpe militare. Questo conteggio, ha precisato il premier Binali Yildirim, non comprende i 104 golpisti uccisi. I feriti sono 1.140. Sempre secondo il premier, 2.839 soldati sono stati arrestati per presunto coinvolgimento nel golpe.