Golpe in Turchia, mandati d'arresto per 121 sospetti "gulenisti"

Le autorità turche hanno emesso nuovi mandati d'arresto per 121 persone, accusate di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu, precisando che operazioni di polizia per eseguire gli arresti sono in corso in 18 province. Tra i ricercati, ci sono dirigenti della nota Ong "Kimse Yok Mu", a lungo utilizzata dal governo di Ankara per le sue iniziative di solidarietà all'estero.