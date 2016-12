Golpe in Turchia, ad Ankara si contano almeno 60 morti

Sono almeno 60 i morti negli scontri avvenuti ad Ankara durante il tentativo di colpo di stato in Turchia. Lo ha detto il procuratore capo della capitale turca, aggiornando il precedente bilancio di 42 vittime. Intanto il primo comandante militare Umit Dundar è stato nominato come nuovo capo di Stato maggiore dell'esercito turco. La sorte del suo predecessore Hulusi Akar, preso in ostaggio la scorsa notte dai militari golpisti, è ancora ignota.