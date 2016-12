Golpe in Burkina Faso organizzato dal generale Diendere

Il generale è stato capo di Stato maggiore sotto il presidente Blaise Compaorè poi cacciato l'anno scorso. Il presidente francese, Francois Hollande, ha fermamente condannato il colpo di stato in Burkina Faso. In una nota diffusa a Parigi, il presidente francese chiede "la liberazione immediata di tutti coloro che sono stati fermati, il ripristino delle autorità di transizione e il rilancio del processo elettorale".



Scontri tra golpisti e oppositori: 10 morti - E' di almeno 10 morti il bilancio degli scontri in Burkina Faso all'indomani del golpe militare. Lo riferiscono testimoni alla Bbc online. Secondo fonti al sito di informazione 'Koaci' ci sarebbero anche una sessantina di feriti tra i manifestanti caricati dai soldati del reggimento presidenziale che ha sparato contro di loro. La manifestazione era stata organizzata da varie organizzazioni della società civile.



Nella capitale la situazione resta alquanto tesa. Gli uffici ed i negozi sono chiusi ed in alcuni quartieri della città sono anche stati segnalati atti di vandalismo. Nelle altre città del Paese si ha notizia di altre manifestazioni sporadiche contro i golpisti.



Numerosi candidati alle presidenziali hanno lanciato appelli a manifestare e hanno chiesto l'immediata liberazione del presidente di transizione Kafando e del premier Zida, arrestati ieri. Dalle 19 ora locale, fino alle 6 del mattino è stato imposto il coprifuoco su tutto il territorio nazionale.