Golpe fallito in Turchia, l'Italia esprime "soddisfazione" ad Ankara

L'Italia ha espresso "soddisfazione per la difesa delle istituzioni" in Turchia. Lo si legge in un comunicato della Farnesina, in cui si spiega che "il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo Mevlut Cavusoglu". Il premier Matteo Renzi esprime "sollievo" per gli sviluppi della vicenda: "La preoccupazione lascia spazio al prevalere della stabilità e delle istituzioni democratiche".