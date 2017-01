Golpe fallito in Turchia, annunciati altri 6mila licenziamenti

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, incontra il primo ministro della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan (17 novembre 2009)

Nuova ondata di licenziamenti, oltre 6mila, in Turchia nell'ambito delle indagini e delle purghe legate al golpe fallito di luglio 2016. Le autorità hanno anche ordinato la chiusura di 80 associazioni in seguito allo stato d'emergenza imposto e oltre 100mila persone sono state già sospese o licenziate e decine media sono stati chiusi per aver collegamenti con i mandati del colpo di stato per destituire Erdogan.