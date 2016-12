Golpe fallito, Erdogan: in Turchia stato di emergenza per tre mesi

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale turco (Mgk) ha deciso di adottare lo stato di emergenza nel Paese per 3 mesi, in base all'articolo 120 della Costituzione, per "affrontare rapidamente" le minacce legate al fallito golpe. "Non si tratta di una decisione contro la democrazia, al contrario serve a garantirla", ha sottolineato il presidente Recep Tayyip Erdogan.