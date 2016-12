Golfo Persico, l'Iran ferma due navi Usa: subito rilasciato l'equipaggio

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha telefonato al ministero degli Esteri iraniano per spiegare che il passaggio nel Golfo Persico delle due navi è stato un incidente, e "non una violazione intenzionale delle acque territoriali iraniane". Il portavoce del Dipartimento alla Difesa Usa, Peter Cook, ha quindi spiegato che le due imbarcazioni in questione stavano navigando tra il Kuwait e il Bahrain quando è avvenuto l'incidente.



Agenzia Fars: "Sospetti di spionaggio" - Diversi media americani hanno segnalato che l'agenzia iraniana semiufficiale Fars ha inizialmente parlato di "arresto" per i marinai e di un riferimento anche a sospetti di spionaggio. Le guardie rivoluzionarie islamiche avrebbero confiscato gli strumenti Gps a bordo, alla ricerca di "prove di spiongaggio". Sempre l'agenzia Fars ha riferito che le due navi erano equipaggiate con tre mitragliatrici calibro 50.