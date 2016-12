Gmg, Papa a giovani: "Non pensionatevi, siete capaci di grandi cose"

"Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, questo è capace di azioni veramente grandiose. La Chiesa e il mondo oggi vi guardano e vogliono imparare da voi". E' il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione della 31esima Giornata mondiale della gioventù in corso a Cracovia. "Mi addolora incontrare giovani che sembrano pensionati prima del tempo - ha aggiunto -. Non si getta la spugna prima di iniziare la partita".