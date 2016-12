Gli Usa verso l'astensione al voto Onu contro l'embargo nei confronti di Cuba

Per la prima volta il governo americano starebbe valutando di astenersi dal voto annuale delle Nazioni Unite che condanna Washington per l' embargo commerciale contro L'Avana. Questo segnerebbe un ulteriore passo verso la "pacificazione" totale tra Cuba e gli Usa . L'anno scorso furono 188 Paesi ad appoggiare la risoluzione che chiede la fine dell'embargo: solo Israele si unì agli Stati Uniti.

Dopo l'apertura dell'ambasciata americana a L'Avana ad agosto, non è un mistero che il presidente Barack Obama stia facendo pressione sul Congresso per far revocare l'embargo, ultimo ostacolo per la completa normalizzazione delle relazioni diplomatiche.



Già a maggio, poi, gli Stati Uniti avevano cancellato Cuba dalla lista nera degli sponsor del terrorismo, una decisione da tempo auspicata dal governo cubano.