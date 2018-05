Gli Usa tornano a minacciare la Nord Corea: "Finirà come in Libia"

Il vicepresidente americano, Mike Pence, mette in guardia la Corea del Nord: "Finirà come la Libia se il leader Kim Jong-un non farà un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti". Pence ha parlato in una intervista alla tv Fox e quando gli è stato chiesto di specificare meglio e che il parallelo tra i due Paesi potesse essere interpretato come una minaccia, Pence ha semplicemente detto: "Sono fatti".