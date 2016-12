Gli Usa invieranno in Iraq altri 560 soldati: l'obiettivo è Mosul

Gli Stati Uniti invieranno altri 560 militari in Iraq. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Ashton Carter, a Baghdad per una visita a sorpresa. I soldati saranno incaricati di rendere operativa la base aerea di Qayyara, sul fiume Tigri, strappata nei giorni scorsi all'Isis dalle forze governative. La base sarà poi utilizzata per lanciare attacchi su Mosul, roccaforte jihadista nel nord dell'Iraq.