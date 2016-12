Gli Usa inviano due F-22 in Romania contro "l'aggressività russa"

Gli Usa hanno inviato due F-22 Raptor e un aereo da rifornimento in un base aerea in Romania, sul Mar Nero, in segno di supporto della Nato ai Paesi dell'Europa orientale contro l'"aggressività russa". Lo riportano i media americani. E' la prima volta che aerei del genere arrivano in Romania, come ha sottolineato anche l'ambasciata Usa a Bucarest.