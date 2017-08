Gli Stati Uniti preparano il divieto di viaggi verso la Nordcorea

Gli Stati Uniti vogliono proibire agli americani di viaggiare in Corea del Nord. Lo sostengono i tour operator Koryo Tours e Young Pioneer Tours, secondo quanto riportato dalla Bbc. Per le due agenzie di viaggio il divieto sarà annunciato il 27 luglio e sarà valido dal mese sucessivo. Young Pioneer Tours è il tour operator col quale viaggiò lo studente americano Otto Warmbier morto a giugno dopo aver trascorso 15 anni in un carcere nordcoreano.