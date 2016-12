19 novembre 2014 Gli Stati Uniti nella morsa del gelo: a picco le temperature e bufera di neve a Buffalo Zero gradi nelle Hawaii, -6 in Florida. E i film "catastrofici" sui cambiamenti climatici come The Day After Tomorrow non sembrano più solo fantascienza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Sul calendario l'inverno non è ancora arrivato, ma gli Usa sono già nella morsa del gelo. Quasi tutti gli Stati americani hanno registrato un abbassamento delle temperature, scese sotto zero in diverse città anche del sud. La situazione peggiore è a Buffalo, nello Stato di New York, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo la bufera di neve che si è abbattuta sulla città. E i film cosiddetti "catastrofici" sui pericoli dei cambiamenti climatici come The Day After Tomorrow non sembrano più solo fantascienza.

Sono oltre 90 i centimetri di neve sono caduti nella zona di Buffalo, paralizzando diversi automobili sulla New York State Thruway. A rendere ancor più pericolose le strade, ci sono le raffiche di vento gelido che soffiano alla velocità di 48 chilometri orari. L'allerta resta alta, tanta la paura della gente che condivide sui social le immagini della coltre bianca che ricopre tutto.



Non solo Buffalo. Tutta l'America fa i conti con il gelo. Nel New Hampshire sono stati segnalati diversi incidenti a causa del ghiaccio. Temperature basse anche alle Hawaii dove sono stati registrati 0 gradi a Mauna Kea, sull'Isola Grande, e in Florida (-6). I meteorologi hanno avvertito che nel Midwest e a Nordest l'ondata di aria fredda continuerà ancora per diversi giorni e si attendono temperature ancora più basse.