Gli Stati Uniti: "Azione militare contro la Corea del Nord è un'opzione"

"La pazienza è finita" - "La pazienza strategica" esercitata dall'amministrazione Obama nei confronti della Corea del Nord "è terminata" e "l'opzione migliore per Pyongyang è abbandonare il suo programma nucleare", ha proseguito Tillerson.



Il segretario di Stato ha poi criticato duramente le misure di boicottaggio economico da parte della Cina contro la Corea del Sud per aver dispiegato lo scudo statunitense Thaad, destinato a intercettare missili nordcoreani. Pechino considera il sistema anti-missili un'escalation inaccettabile in quanto minaccia l'equilibrio strategico dell'area.



Il segretario di Stato ha ribadito che gli Stati Uniti non vogliono un conflitto armato, ma se la Corea del Nord continuerà a minacciare la Corea del Sud o le forze armate americane, ci sarà "una risposta appropriata".