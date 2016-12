Glasgow: ubriachi prima del decollo, arrestati dalla polizia scozzese due piloti della United Airlines

Due piloti della compagnia aerea americana United Airlines sono stati arrestati a Glasgow dalla polizia locale poiché sorpresi in presunto stato di ubriachezza poche ore prima di mettersi ai comandi di un volo con 144 passeggeri dalla città scozzese allo scalo di Newark, a New York. La notizia è stata confermata anche dalla United, che ha annunciato l'immediata sospensione dei due piloti, di 45 e 35 anni.

I due sono stati arrestati immediatamente prima del decollo del volo UA162, in partenza alle 9 locali, e sono stati sostituiti dalla compagnia. Attualmente i piloti sono detenuti in custodia dalla polizia "in relaizone a presunti illeciti nell'ambito della legge per le ferrovie e la sicurezza dei trasporti del 2003, sezione 93", ha detto un portavoce della polizia in Scozia. La norma si riferisce infatti specificamente allo "svolgimento delle funzioni di pilota o altra attività in presenza del superamento del limite prescritto di alcol".



Un portavoce della United Airlines ha dichiarato: "I due piloti sono stati rimossi dal servizio e dalle loro funzioni a bordo. Stiamo collaborando con le autorità e condurremo anche nostre indagini. La sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è la nostra massima priorità."



I due arrestati dovranno comparire lunedì davanti al tribunale di Paisley, alle porte di Glasgow. L'episodio giunge a solo un mese di distanza dalla condanna di due piloti canadesi, anch'essi accusati di essere ubriachi mentre si preparavano a volare da Glasgow a Toronto su un aereo della compagnia canadese Air Transat.