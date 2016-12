Glasgow, nessuna esplosione: crolla un muro accanto al ristorante italiano La riviera, non ci sono feriti

Nessuna esplosione a Glasgow , al ristorante italiano La Riviera, dove accanto al locale della cittadina scozzese è crollato un muro. A precisarlo è stato l'Herald Scotland online, e la polizia ha locale ha confermato: si è trattato di un cedimento accidentale che ha riguardato un edificio pericolante e non ci sono feriti. Soltanto una donna leggermente contusa: alla guida della sua auto, ha frenato di colpo per evitare le macerie del crollo.

Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 1 di 7 Twitter Twitter Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 2 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 3 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 4 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 5 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 6 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese 7 di 7 Web Web Incidente nel locale italiano della cittadina scozzese leggi dopo slideshow ingrandisci

La Bbc parla del cedimento di un pezzo della costruzione, aggiungendo che tecnici dell'azienda locale del gas sono al lavoro per verificare che non vi siano state fughe di gas o danni alle tubature. La tv di Stato britannica sottolinea che le uniche conseguenze visibili riguardano alcune vetture in sosta, danneggiate dai detriti.



L'episodio si è verificato all'incrocio tra Patrick Street e Benalder Street, in pieno centro. Inizialmente si era temuto che si trattasse di un'esplosione. E si era parlato di un ferito, forse investito da una macchina costretta a sterzare per evitare le macerie del muro, finite in strada.



Sul posto sono accorsi polizia, ambulanze e vigili del fuoco, e le autorità locali hanno chiuso le strade intorno al ristorante e deviato il traffico.