Glasgow, camion della raccolta dei rifiuti su pedoni: almeno sei i morti

19:33 - Sei persone hanno perso la vita travolte da un furgone per la raccolta dei rifiuti nel centro di Glasgow, in Scozia. Lo rende noto la polizia. Il camion è piombato sui pedoni dopo essersi scontrato con un altro veicolo. Ci sarebbero anche diversi feriti. Secondo una prima ricostruzione, il furgone procedeva a velocità sostenuta quando è avvenuto l'incidente.

La zona attorno a George Square, nel centro di Glasgow affollato per lo shopping natalizio, è stata completamente transennata e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso.



Ancora incerta la dinamica dell'incidente - L'incidente ha avuto luogo attorno alle 14.30 locali (le 15.30 in Italia) e non sono ancora chiare le dinamiche. Si è parlato in un primo momento di uno scontro tra due veicoli, ma non è escluso che il furgone per la raccolta dei rifiuti abbia travolto i pedoni dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Si ipotizza anche che la persona alla guida del furgone possa aver avuto un malore.



Testimoni oculari hanno riferito di numerose persone riverse sull'asfalto, fin nella piazza e sul marciapiede nei pressi del Millenium Hotel.