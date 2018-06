Tusk e Juncker: "Il G7 resta" - Benché inizialmente il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, si fosse detto "convinto che i Paesi europei del G7 avranno la stessa posizione" anche sulla Russia, e che su questo tema "non ci sono divergenze tra Italia e Europa", successivamente la linea sembra però essere radicalmente cambiata. Tanto che lo stesso Tusk e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, hanno chiarito che il formato G7 non si tocca. "Dobbiamo salvaguardare i principi dell'Ue, tra i quali il fatto che gli stati europei, come la Russia, debbano rispettare le regole internazionali. Certo, dobbiamo riaprire il dialogo con Mosca, ma in altri modi", ha detto Juncker.



Conte sulle sanzioni alla Russia: "Siamo per il dialogo" - Il premier Giuseppe Conte ha ribadito di rappresentare "in modo forte, deciso e determinato gli interessi di tutti gli italiani. Sono il portavoce degli italiani". E sull'Alleanza atlantica, ha spiegato che "siamo collocati confortevolmente nella Nato: non è in discussione assolutamente la collocazione internazionale dell'Italia, ma sicuramente siamo per il dialogo e siamo molto attenti che le sanzioni non impattino sulla società civile russa".



Conte: "Moderati sui dazi, cambiare Dublino" - Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire le ragioni che portano ad assumere certe posizioni e ci comporteremo di conseguenza". Conte ha poi ribadito che, sulla disciplina del regolamento di Dublino sui migranti, c'è "totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte attualmente discusse, l'Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori". A Juncker e Tusk, che ha incontrato in un trilaterale prima del G7, ha spiegato che Roma "vuole un'Europa più forte ma anche più solidale".



Juncker: "Buon incontro con Conte, Italia cruciale per Ue" - "Non abbiamo parlato in particolare della Russia" ma l'Italia ha "un ruolo fondamentale in Europa", l'Italia "ha bisogno dell'Europa e l'Europa non è completa senza l'Italia". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, rispondendo a una domanda sulla posizione del premier italiano Giuseppe Conte sulla Russia. "Ho avuto un buon colloquio con Conte - ha aggiunto - lo rivedrò prima del vertice, parleremo con lui di immigrazione e budget europeo".