Giuseppe Conte arrivato a Washington, in agenda incontro con Trump

I temi al centro dell'incontro - La visita a Washington - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sarà l'occasione per rinnovare i profondi e storici legami di amicizia tra il popolo statunitense e quello italiano, per rinsaldare una relazione fondamentale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri, quali il Mediterraneo, l'Iraq e l'Afghanistan, e per intensificare la cooperazione tra i due Paesi nell'ottica della crescita economica di entrambi.