Giulietta e Romeo indiani tentano il suicidio davanti al Taj Mahal

Una giovane coppia di innamorati, indù lui e musulmana lei, ha tentato il suicidio, tagliandosi la gola, di fronte al celebre monumento del Taj Mahal in India . Proprio come novelli Giulietta e Romeo, secondo i media locali le famiglie ostacolavano la loro relazione. I due, Rajveer Singh, 25 anni, e la fidanzata Shabnam Ali, 18 anni, sono stati soccorsi e ora sono fuori pericolo.

I due sono stati trovati in una pozza di sangue dai sorveglianti di un parco che confina con il famoso mausoleo, costruito dall'imperatore moghul Shah Jahan per l'adorata moglie: entrambi avevano un profondo taglio alla gola. I due hanno tentato di uccidersi in una sorta di "patto suicida" per il rifiuto delle famiglie di accettare la loro relazione per motivi religiosi. Trasportati all'ospedale sono stati sottoposti a un intervento chirurgico e salvati.



Secondo quanto ha raccontato il giovane alla polizia, la famiglia di Shabnam si era opposta con tutti i mezzi al matrimonio con un ragazzo indù. I suoi genitori le avevano impedito di vederlo e avevano perfino cambiato casa, ma i due innamorati, che si conoscevano fin dall'infanzia, erano riusciti a rimanere in contatto. Diversa la versione dei genitori della ragazza, che sostengono invece di essere contrari perché il giovane è disoccupato.