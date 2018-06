Giuliani: "Trump non si può perseguire nemmeno se spara a Comey"

Il presidente Donald Trump ipoteticamente avrebbe potuto sparare all'ex direttore dell'Fbi James Comey per fermare le indagini sul Russiagate: ma anche il quel caso non potrebbe essere perseguito mentre è in carica. A dirlo è il leader del team di legali del tycoon, Rudolph Giuliani. "I poteri del presidente sono cosi' estesi che in nessun caso può essere costretto a comparire o essere messo sotto accusa".