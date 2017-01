Giro di vite sui rifugiati, funzionari Usa firmano contro Donald Trump | Wp: "Pronte nuove misure anti-migranti"

Divergenze tra Casa Bianca e dipartimento di Giustizia - Intanto la Casa Bianca critica il dipartimento di Giustizia e il ministro reggente Sally Yates, che ha ordinato ai suoi di non difendere in tribunale il decreto sull'immigrazione del presidente Donald Trump. La direttiva di Yates "è un'ulteriore dimostrazione di come il nostro sistema giudiziario sia politicizzato", ha affermato Stephen Miller, consigliere della Casa Bianca in un'intervista a Msnbc.



Segretario alla Sicurezza prova a ristabilire l'ordine - Il decreto sull'immigrazione firmato da Donald Trump "non è un divieto di viaggio per i musulmani", ma una "pausa temporanea" per rivedere il sistema di controllo sui rifugiati e i visti. Nel corso di una conferenza stampa, il segretario alla Sicurezza nazionale John Kelly ha provato a risolvere i dubbi sull'ordine esecutivo firmato venerdì dal presidente statunitense, che continua a provocare proteste in tutto il mondo, dissenso all'interno delle istituzioni statunitensi e non poca confusione negli aeroporti e nelle compagnie aeree.



Kelly ha sottolineato che le persone con doppia cittadinanza potranno entrare negli Usa utilizzando il passaporto del Paese senza restrizioni. "Non giocheremo con la vita degli statunitensi", ha detto il segretario, spiegando che l'espressione "controllo estremo", usata da Trump per giustificare le procedure volte a evitare che "terroristi islamici radicali" entrino nel Paese, potrebbe includere un controllo approfondito delle comunicazioni, della navigazione su internet e delle interazioni sui social network nei confronti di chi fa domanda di asilo.



Wp: "Nuove misure di Trump anti-migranti" - Secondo il Washington Post, Trump vuole firmare un ordine esecutivo per bloccare gli aspiranti immigrati che chiederebbero l'assistenza pubblica, e per allontanare - dove possibile - quelli che già vivono negli Stati Uniti e che dipendono dagli aiuti. Un secondo ordine esecutivo sotto esame chiede una ristrutturazione del sistema dei visti con l'obiettivo di ridurre gli oneri sociali a carico dei contribuenti.