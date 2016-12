Giro di squillo, al via in Francia il processo a Dominique Strauss-Kahn

14:05 - Al via la prima udienza del grande processo a Dominique Strauss-Kahn e ad altri tredici co-imputati coinvolti nello scandalo del giro di squillo all'Hotel Carlton di Lille, in Francia. L'ex direttore del Fondo monetario internazionale deve rispondere di "sfruttamento aggravato della prostituzione": è accusato di aver organizzato - tra il 2008 e il 2011 - festini hard in Francia e Belgio, ma anche in lussuose camere d'albergo di Washington.

Sono trascorsi quattro anni da quando Nafissatou Diallo, cameriera dell'Hotel Sofitel, accusò di stupro a New York l'ex direttore del Fondo monetario internazionale. Dichiarazioni che, di fatto, costarono a Dsk l'elezione alla Presidenza della Repubblica francese.



Strauss-Kahn rischia fino a 10 anni di carcere e una multa da 1,5 milioni di euro. Intorno al caso c'è moltissima attenzione, come dimostra il fatto che ben 200 giornalisti si sono accreditati per non perdere neanche un minuto di quello che, in Francia, è considerato il processo dell'anno.