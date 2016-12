Girl Scout Usa apre alle transgender

Le bambine e ragazze transgender sono le benvenute nelle Girl Scouts of the United States of America, le scout americane. Una decisione che non piace a varie associazioni conservatrici perché, a loro parere, viene concesso a "ragazzi confusi" di unirsi al gruppo. L'American Family Association ha avviato una petizione online per chiedere all'organizzazione di limitare le adesione alle "ragazze biologiche".