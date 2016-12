Giovane italiana trovata morta a Siviglia, oscure le cause del decesso

Era partita per la Spagna solo un paio di settimane fa per cercare lavoro nella ristorazione. Nella notte fra sabato 12 e domenica 13 dicembre Chiara Scirpoli, 23enne maceratese, è morta nel sonno, nell'appartamento di un amico marchigiano a Siviglia, in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso un farmaco per lo stomaco e poi si sarebbe stesa sul letto, senza più rialzarsi.