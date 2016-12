Giornalisti arrestati in Turchia, Erdogan attacca l'Ue: "Si faccia gli affari suoi"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha esortato l'Ue ad "occuparsi dei fatti propri" dopo le critiche sugli arresti di giornalisti, almeno 24, compiuti nel Paese. "L'Europa non può interferire in misure prese, in un quadro legale, contro elementi che minacciano la nostra sicurezza nazionale", ha spiegato il presidente. L'Ue aveva definito gli arresti "contro gli standard a cui la Turchia aspira a fare parte".