Giornalista Bbc malata di cancro: "Ho preparato i regali per mio figlio. Manca poco"

"Per dirla con le parole del leggendario Frank Sinatra, 'Temo che sia arrivato il momento, amici miei'. All’improvviso, mi è stato detto che mi restano pochi giorni di vita. È davvero surreale". Questo il post con cui la nota giornalista della Bbc Rachel Bland, 40 anni , annuncia che la sua battaglia contro il tumore, iniziata nel 2016, è quasi giunta al termine. Dopo che le è stato diagnosticato il cancro, la conduttrice ha iniziato a lavorare a un libro dedicato al suo bambino di due anni, dal titolo "For Fred". Ora la sua priorità è terminare il volume e lasciare dei regali per i futuri compleanni del piccolo: dal prossimo a quello in cui compirà 21 anni.

Nel 2016, alla giornalista è stato diagnosticato un cancro al seno. Quando ha scoperto che il tumore non le avrebbe lasciato scampo, la Bland ha voluto dunque scrivere un libro dedicato al suo bambino, una sorta di memoriale in cui racconta di sé e della sua vita. "Voglio che si ricordi di me", aveva detto. Ora che le restano pochi giorni da vivere la donna vuole completare il suo lavoro il più in fretta possibile.



In una lunga lettera pubblicata dall’Huffington Post, la giornalista ha voluto descrivere le emozioni che sta vivendo in questo momento e raccontare come sta trascorrendo gli ultimi giorni con la sua famiglia. "Sto confezionando dei regali di compleanno per mio figlio: li potrà aprire tra i quattro e i 21 anni - ha scritto -. Si tratta di effetti personali come i miei bloc-notes o il profumo che utilizzo, così ricorderà il mio odore. Spero che il libro e questi doni gli dimostrino il mio amore per il resto della sua vita".