Giordania, rischio proteste per forte aumento prezzo del pane

Forte rischio di proteste in Giordania per il prezzo del pane aumentato tra il 67% e il 100% dopo la decisione del governo di eliminare i sussidi per rilanciare l'economia del Paese. Priva di risorse naturali e con un debito pubblico di circa 35 miliardi di dollari, la Giordania si è impegnata con il Fondo monetario internazionale ad avviare riforme strutturali, ma questa misura rischia di avere un forte impatto su chi ha un basso reddito.