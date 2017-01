Giordania, Bbc: "Liberati tutti gli ostaggi nel castello di Karak"

Sarebbero state liberate tutte le persone che erano tenute in ostaggio nel castello medievale di Karak, in Giordania, da un gruppo di terroristi che ha aperto il fuoco nel centro della cittadina uccidendo 4 agenti di polizia e 3 civili, tra cui una turista canadese. Lo scrive la Bbc in un tweet, anche se mancano ancora le conferme ufficiali. Secondo quanto riferito, la polizia avrebbe fatto irruzione nel castello.