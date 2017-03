Giordania, 15 persone impiccate per terrorismo e crimini

Sono 10 le persone accusate a vario titolo di terrorismo e altre 5 per crimini comuni impiccate in GIordania. Lo riferisce l'agenzia ufficiale del regno. Gli estremisti erano stati condannati per attacchi alle forze di sicurezza, all'ambasciata giordana in Iraq nel 2003 e a diversi siti turistici. Era dal febbraio 2015 che in Giordania non si eseguivano condanne a morte.